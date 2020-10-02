В Чернигове напали на пассажирский автобус

Фото: обстрел автобуса (cn.npu.gov.ua)

В Чернигове ночью неизвестные в масках напали на автобус. Они повредили лобовое и боковое стекло пассажирского рейсового автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

"2 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Громадской в Чернигове неизвестные лица в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

Водитель автобуса написал заявление и дал объяснение.

Напомним, ранее в Харьковской области совершили нападение на микроавтобус. Правонарушители избили пассажиров микроавтобуса, а также стреляли в них из травматического пистолета, пострадали четыре человека.

После того стало известно, что правоохранители задержали всю группу нападавших в Красноградском районе.

Отметим, что 30 августа всем нападавшим на микроавтобус вблизи Люботина избрали меру пресечения.