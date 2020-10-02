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У Чернігові напали на пасажирський автобус

Чернігів, П'ятниця 02 жовтня 2020 15:47
У Чернігові напали на пасажирський автобус
Фото: обстріл автобуса (cn.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У Чернігові вночі невідомі у масках напали на автобус. Вони пошкодили лобове та бічне скло пасажирського рейсового автобуса.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Нині поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

"2 жовтня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Громадській в Чернігові невідомі особи в масках пошкодили лобове та бічне скло пасажирського автобуса", - йдеться у повідомленні.

Водій автобуса написав заяву та надав пояснення.

Нагадаємо, раніше у Харківській області скоїли напад на мікроавтобус. Правопорушники побили пасажирів мікроавтобусу, а також стріляли в них з травматичного пістолету, тоді постраждали чотири людини.

Після того стало відомо, що правоохоронці затримали всю групу нападників у Красноградському районі.

Зазначимо, 30 серпня всім нападникам на мікроавтобус поблизу Люботина обрали запобіжний захід.

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