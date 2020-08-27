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Стрельба в Харьковской области: нападавших нашли

Харьковская область, Четверг 27 августа 2020 21:13
Стрельба в Харьковской области: нападавших нашли
Фото: задержание нападавших (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разыскали автомобили вероятных нападавших на микроавтобус в Харьковской области. Транспортные средства находятся на территории области.

Об этом РБК-Украина сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что нападавших задержали в Красноградском районе.

"Вся группа нападавших была задержана", - уточнил он.

Фото: задержание нападавших (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, сегодня на автодороге Киев-Харьков неизвестные обстреляли микроавтобус.

Полиция в комментарии РБК-Украина рассказала, что в результате стрельбы вблизи Люботина пострадали два человека; также правоохранители сообщили подробности инцидента.

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