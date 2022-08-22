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У Чернігові та Одесі шукають вибухівку у ТЦ

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Чернігів, Понеділок 22 серпня 2022 17:05
У Чернігові та Одесі шукають вибухівку у ТЦ Фото: у Чернігові та Одесі "замінували" ТЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі у понеділок, 22 серпня, заявили про мінування торгових центрів у Чернігові та Одесі. Фахівці вже проводять перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника управління ДСНС в Чернігівській області Олександра Івченка у коментарі "Суспільному".

Вибухівку шукають у чернігівських торгових центрах "Голлівуд", ЦУМ та "Рояль". Наразі ТЦ оточені поліцією. На місці працюють рятувальними та військові.

Місцеве видання "Думская" повідомляє, що в Одесі "замінували" всі торгові центри. Зараз триває перевірка.

"Поліцейські та рятувальники перевіряють інформацію про мінування. Поки що приводів для занепокоєння немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні невідомі також "замінували" залізничний та центральний автовокзали у Вінниці.

Пізніше стало відомо, що рух транспорту біля об'єктів відновили, а інформація про вибухівку не підтвердилася.

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