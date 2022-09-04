В Чернигове ищут свидетелей взрыва на выставке оружия

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело и просит посетителей ярмарки "Северный шарварок", которые стали свидетелями инцидента, обратиться к правоохранителям.

Людей, которые имеют фото или видео взрыва, призвали обратиться по телефонам: 097 018 47 56 и 095 894 29 94.

Взрыв в Чернигове

Вчера, 3 сентября, в Чернигове проходила выставка оружия, во время которой раздался взрыв. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.

В результате инцидента пострадали пять человек, из них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик находится в реанимации.

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