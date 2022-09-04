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У Чернігові шукають свідків вибуху на виставці зброї

Фото: у Чернігові шукають свідків вибуху на виставці боєприпасів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці шукають свідків вибуху, який стався у Чернігові на виставці зброї. Відвідувачів просять надіслати фото та відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Чернігів".

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу і просить відвідувачів ярмарки "Північний шарварок", які стали свідками інциденту, звернутися до правоохоронців.

Людей, що мають фото чи відео вибуху, закликали звернутися за телефонами: 097 018 47 56 та 095 894 29 94.

Вибух у Чернігові

Вчора, 3 вересня, у Чернігові проходила виставка зброї, під час якої пролунав вибух. Попередньо відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет.

Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро осіб, з них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Дворічний хлопчик знаходиться у реанімації.

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ЧернігівДБРВибух