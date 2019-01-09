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В Україні від грипу померла дитина

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 12:07
В Україні від грипу померла дитина
Ілюстративне фото (УНІАН)

Від грипу померла 16-річна дівчина з Рівненської області

У Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчина із Острозького району.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рівненського обласного лабораторного центру у Facebook.

Повідомляється, що дівчина померла 7 січня у лікарні, дитина не була вакцинована проти грипу.

"Від грипу померла 16-річна дитина із Острозького району. Дитина звернулась 02.01.2019 року за медичною допомогою та відразу була госпіталізована у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Острозької ЦРЛ. Однак всі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними та 7 січня дівчина померла. Заключний діагноз грип А, вірусний енцефаліт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, діагноз "грип" було підтверджено лабораторно. При дослідженні матеріалу спеціалісти виявили РНК вірусу грипу А(H3N2). 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області від грипу померло немовля, якому не виповнилося і року. За даними місцевого лабораторного центру, від грипу померла дитина у Сахновщинському районі Харківської області. 

Як писало РБК-Україна, у Києві на 6,9% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ. 

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