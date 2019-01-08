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У Києві знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 12:52
У Києві знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ
Ілюстративне фото (УНІАН)

За 53-й тиждень епідсезону зареєстровано 11 907 хворих

У Києві на 6,9% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

Як зазначається, зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Загалом у Києві за 53-й тиждень епідсезону зареєстровано 11 907 хворих на грип та ГРВІ, тоді як за 52-й тиждень захворіло 12 789 осіб. Наразі показник захворюваності є нижчим епідемічного порогу на 53,1%.

"У структурі захворюваності діти становлять 53,8%, а на попередньому тижні - 59%. Серед школярів захворюваність знизилася на 18%: 2 530 випадків, що становить 39,5% від загальної кількості захворілих дітей і 21,2% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - повідомив Поворозник.

Крім того, повідомляється, що минулого тижня до лікарень було госпіталізовано 228 осіб, із них 160 - діти. Також зазначається, що за інформацією Департаменту освіти та науки наразі у Києві призупинено освітній процес в одній школі - ЗЗСО № 173 Солом’янського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в останній тиждень 2018 року від грипу померла одна людина

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