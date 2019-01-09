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У Чернігові від грипу помер чоловік та вагітна жінка

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 17:17
У Чернігові від грипу помер чоловік та вагітна жінка
Ілюстративне фото (УНІАН)

На сьогодні епідемії грипу в Чернігові немає

У Чернігові від грипу помер чоловік та вагітна жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевих ЗМІ.

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислав Кухар внаслідок ускладнень від грипу вчора, 8 січня, у лікарні померла вагітна жінка. 

Як повідомляє видання ЧЕline, на сьогодні епідемії грипу в Чернігові немає, але вже спостерігається тенденція до деякого зростання, епідпоріг у Чернігові не перевищено.

"За перших ознак, мається на увазі дуже висока температура з першого дня, необхідно негайно звертатися до лікаря по кваліфіковану допомогу, негайно розпочинати лікування, щоб уникнути подальшого розвитку інфекції та негативних наслідків", - наголосив Кухар.

Крім того, UA:Чернігів повідомляє, що вчора вночі у лікарні помер 52-річний чоловік. Зазначається, що чоловік прийшов за медичною допомогою до лікарів на 7-й день хвороби.

"Через пізнє звернення та ускладнення після грипу АН1N1, який підтверджений лабораторними аналізами, врятувати пацієнта не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 січня у Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчина із Острозького району.  

Як писало РБК-Україна, у Києві на 6,9% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

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