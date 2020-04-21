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В Чернигове дезинфицируют суд, у подозреваемого обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 14:06
В Чернигове дезинфицируют суд, у подозреваемого обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все сотрудники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся в самоизоляции

В Черниговском райсуде у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус, проводят дезинфекцию в здании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, представители Национальной полиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID-19.

"19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано сотрудниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша", - говорится в сообщении.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что все работники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся в самоизоляции.

Напомним, Национальная полиция нарушила пять уголовных производств относительно действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху, в частности из-за нарушения карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве.

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