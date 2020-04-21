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У Чернігові дезінфікують суд, у підозрюваного виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 14:06
У Чернігові дезінфікують суд, у підозрюваного виявили коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Усі працівники поліції, які контактували із підозрюваним, перебувають на самоізоляції

У Чернігівському райсуді в одного з учасників судового засідання виявили коронавірус, проводять дезінфекцію у будівлі. Про це повідомляє прес-служба суду.

Як зазначається, представники Національної поліції 20 квітня повідомили керівництво суду, що у підозрюваного виявлено COVID-19.

"19 квітня Чернігівським районним судом Чернігівської області розглядалась справа про обрання запобіжного заходу особі, яка знаходилася тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відзначається, що усі працівники поліції, які контактували із підозрюваним, перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, Національна поліція порушила п'ять кримінальних проваджень щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату на Великдень, зокрема через порушення карантину.

Раніше повідомлялось, що в Україні за добу заразились коронавірусом 415 людей. Усього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві.

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