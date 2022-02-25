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В Чернигове атаковали управление СБУ. Здание горит

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 февраля в Чернигове в здание областного управления СБУ попали 2 снаряда. Сейчас оно горит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне.Чернігів".

"В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, в городе в микрорайоне ЗАЗ и на улице Летной могут быть перебои со светом.

"Враг попал в линию электропередач. Сейчас особенно опасно выходить во двор в районах Рокоссовского, 1 Мая и других улиц", - написал он.

Напомним, в Черниговской области украинские солдаты уничтожили две колонны противника.

Также сообщалось, что вблизи города Чернигова военные отбили прорыв войск РФ. При этом вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.

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