В Чернигове атаковали управление СБУ. Здание горит

"В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, в городе в микрорайоне ЗАЗ и на улице Летной могут быть перебои со светом.

"Враг попал в линию электропередач. Сейчас особенно опасно выходить во двор в районах Рокоссовского, 1 Мая и других улиц", - написал он.