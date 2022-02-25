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У Чернігові атакували управління СБУ. Будівля горить

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 лютого в Чернігові в будівлю обласного управління СБУ потрапили 2 снаряди. Наразі вона горить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Чернігів".

"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, у місті в мікрорайоні ЗАЗ та на вулиці Льотній можуть бути перебої зі світлом.

"Ворог потрапив в лінію електропередач.Зараз особливо небезпечно виходити на двір в районах Рокосовського, 1 Травня та інших вулиць", - написав він.

Нагадаємо, в Чернігівській області українські солдати знищили дві колони противника.

Також повідомлялося, що поблизу міста Чернігів військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.

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