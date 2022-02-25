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В Черниговской области украинские солдаты уничтожили две колонны противника

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Черниговская область, Пятница 25 февраля 2022 12:35
В Черниговской области украинские солдаты уничтожили две колонны противника Фото: в Черниговской области остановили наступление войск РФ (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска дали отпор российским атакам в Черниговской области. Уничтожены две колонны российское бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении Черниговской области. Утраты живой силы уточняются. Также подразделение "Север" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Мариуполе активизировались бои. Российские танки двинулись в сторону города.

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