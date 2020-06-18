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В Чернигове активисты устроили драку с полицией, есть задержанные

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 15:38
В Чернигове активисты устроили драку с полицией, есть задержанные
Фото: стычка с полицией (cn.npu.gov.ua)

До стычки с полицией они забросали яйцами машину нардепа Вадима Рабиновича

В Чернигове на Болдиных горах правые активисты забросали яйцами машину народного депутата, а потом устроили драку с полицией. В результате задержаны около десяти человек.

Об этом говорится в сообщении полиции Черниговской области.

Сообщается, что утром в Чернигове группа радикально настроенных молодых людей пыталась заблокировать машину нардепа Вадима Рабиновича и забросала автомобиль яйцами. Полицейские, которые находились рядом, пытались прекратить стычку. Однако активисты устроили драку и распылили газовый баллончик. В результате один полицейский получил телесные повреждения.

"Правоохранители уже задержали около десятка участников стычки и доставили их в отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что конфликт с Рабиновичем произошел, когда за ним в зеленую зону приехал автомобиль, а активисты Нацкорпуса и ОУН попытались его остановить.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве под Офисом президента Украины произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и сторонниками блогера Анатолия Шария, были задержаны 15 человек.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЧерниговполицияРабиновичдрака
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