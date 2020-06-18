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У Чернігові активісти влаштували бійку з поліцією, є затримані

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 15:38
У Чернігові активісти влаштували бійку з поліцією, є затримані
Фото: сутичка з поліцією (cn.npu.gov.ua)

До сутички з поліцією вони закидали яйцями машину нардепа Вадима Рабиновича

У Чернігові на Болдиних горах праві активісти закидали яйцями машину народного депутата, а потім влаштували бійку з поліцією. В результаті затримано близько десяти осіб.

Про це йдеться в повідомленні поліції Чернігівської області.

Повідомляється, що вранці в Чернігові група радикально налаштованих молодих людей намагалася заблокувати машину нардепа Вадима Рабиновича і закидала автомобіль яйцями Поліцейські, які знаходилися поруч, намагалися припинити сутичку. Однак активісти влаштували бійку та розпорошили газовий балончик. В результаті один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

"Правоохоронці вже затримали близько десятка учасників сутички і доставили у відділ поліції для дачі показань. Зараз йде процес затримання інших активних учасників", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ відзначають, що конфлікт з Рабиновичем стався, коли за ним в зелену зону приїхав автомобіль, а активісти Нацкорпусу та ОУН спробували його зупинити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві під Офісом президента України сталися сутички між представниками "Національного корпусу" і прихильниками блогера Анатолія Шарія, було затримано 15 осіб.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЧернігівполицияРабіновичбійка
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