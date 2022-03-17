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Чернигов не будет сдаваться ни при каких обстоятельствах, - мэр Атрошенко

Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook.com/vladatroshenko)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что ситуация в городе является очень сложной. Но он не будет сдаваться оккупанту ни при каких обстоятельствах.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Любой ценой мы победим. Город Чернигов сдаваться не будет ни при каких обстоятельствах. Вопрос только в цене этой победы. Я считаю, что многие поколения украинцев будут ненавидеть Россию и русских. И россияне будут выплачивать Украине большие средства на восстановление разрушенной инфраструктуры", - сказал Атрошенко.

В свою очередь он отметил, что инфраструктуру можно восстановить, однако тысячи жизней вернуть, к сожалению, нельзя.

"Инфраструктуру можно восстановить. А тысячи простых украинцев, которые никакого отношения не имеют ни к фашистам, ни к военным, которые не нуждались в Российской защите, к сожалению, погибли и их уже никто не вернет. И как оценить человеческие жизни - это, пожалуй, знает только один Путин", - добавил Атрошенко.

Напомним, по словам мэра, в последнее время в Чернигове значительно увеличилось количество обстрелов российско-оккупационных войск. При этом у врага нет конкретных целей, он бьет наугад, и это по большей части - жилые сектора.

Добавим, вчера в Чернигове российские оккупанты обстреляли местных жителей, стоявших в очереди за хлебом. Погибли 13 человек.

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