Мэр Чернигова об обстрелах города: абсолютно никакой избирательности нет

В последнее время в Чернигове значительно увеличилось количество обстрелов российско-оккупационных войск. При этом у врага нет конкретных целей, он бьет наугад, и это в основном - жилые сектора.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Сейчас за последние полтора суток значительно увеличилась интенсивность обстрелов врага из всех видов оружия по жилому сектору. Именно по жилому сектору. Абсолютно никакой избирательности нет. Враг бьет откуда угодно, наугад по всему городу", - отметил Атрошенко.

Он уточнил, загораются жилые многоэтажные дома, мины и снаряды попадают в магазины.

"Сегодня (разговор состоялся в среду 16 марта, - ред.) один снаряд попал в магазин и погибло несколько мирных жителей, которые стояли в очереди за хлебом и за продуктами", - сказал Атрошенко.

По словам мэра города, вражеские авиационные обстрелы участились.

"Враг начинает бомбардировки с очень больших высот, чтобы его не поражали наши средства ПВО. Специалисты говорят, что это 8 тысяч метров и выше. Никакой точности с такой высоты не может быть. Соответственно, бомбы падают куда угодно", - пояснил Атрошенко.

В свою очередь он опроверг информацию, которая может идти от спикеров Вооруженных сил РФ, что якобы "поражается военная инфраструктура".

"Совершенно не так. И в одном и в другом случае ведется хаотичная стрельба, в основном все снаряды ложатся на жилые массивы", - резюмировал Атрошенко.

Напомним, вчера в Чернигове российские оккупанты обстреляли местных жителей, стоявших в очереди за хлебом. Погибли 13 человек.

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