Мэр Чернигова Владислав Атрошенко: Враг бьет абсолютно наугад по всему городу

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко – об атаках врага на город, критической ситуации с коммунальными услугами для граждан и полностью разрушенной инфраструктуре.

Чернигов расположен в десятках километров от границы с Беларусью, город находится под постоянными обстрелами оккупантов. Вражеские войска бьют без всякой избирательности, уничтожая целые жилые микрорайоны.

В блиц-интервью РБК-Украина поздно вечером 16 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в городе и описал масштабы разрушений, нанесенных агрессором.

– Расскажите о ситуации в городе?

– Сейчас за последние полтора суток значительно увеличилась интенсивность обстрелов врага изо всех видов оружия по жилому сектору. Именно по жилому сектору. Абсолютно никакой избирательности нет. Враг бьет откуда угодно, наугад по всему городу.

Загораются жилые многоэтажные дома, мины и снаряды попадают в магазины. Сегодня (разговор состоялся в среду 16 марта, - ред.) один снаряд попал в магазин и погибло несколько мирных жителей, которые стояли в очереди за хлебом и за продуктами.

Авиационные обстрелы участились. Враг начинает бомбардировки с очень больших высот, чтобы его не поражали наши средства ПВО. Специалисты говорят, что это 8 тысяч метров и выше. Никакой точности с такой высоты не может быть. Соответственно, бомбы падают куда угодно.

То есть я опровергаю ту информацию, которая может идти от представителей Вооруженных сил Российской Федерации, что якобы поражается военная инфраструктура. Абсолютно не так. И в одном и в другом случае ведется хаотичная стрельба, по большей части все снаряды ложатся на жилые массивы.

– Какая ситуация с электроэнергией в Чернигове?

– Ситуация в городе очень сложная именно из-за того, что сейчас в городе практически нет электроэнергии. Нет связи большую часть суток и в большей части города. В зданиях нет тепла, потому что авиационными бомбежками и артиллерийскими обстрелами были поражены тепловые сети ТЭЦ – две главных магистрали: тепловая магистраль 1 и тепловая магистраль 2.

И несколько суток в морозы пришлось их восстанавливать, а за это время разморозились внутридомовые сети. И сейчас нет никакой возможности, да и это уже потеряло бы смысл восстанавливать теплоснабжение, если бы даже это было возможным. Кроме того, полностью уничтожена городская ТЭЦ.

– Войска оккупантов не смогли прорваться в Чернигов? Работают отдельные диверсанты?

– Не смогли. Никто не смог прорваться в Чернигов. Есть определенное количество диверсантов, которые находятся в городе или прорываются. Но это не регулярные войска и мы их тут по городу догоняем и уничтожаем.

– Какая ситуация с продуктами и медикаментами?

– Сейчас город погружается в реальную гуманитарную катастрофу. В городе не хватает продуктов питания, медикаментов, перевязочных материалов, обезболивающих, антисептиков, хлорки. Мы стоим перед риском вспышки кишечных заболеваний – невозможно соблюдать санитарию, потому что в городе нет и воды. Горячей и холодной воды, поскольку нет электроэнергии.

Поэтому ситуация в городе очень сложная. Город на грани гуманитарной катастрофы. Ранее журналисты спрашивали меня об объемах разрушения в городе, я назвал цифру десятки миллиардов гривен. Разрушены почти все объекты инфраструктуры и сегодняшнюю их стоимость мне даже трудно представить – это колоссальные средства.

Любой ценой мы победим. Город Чернигов сдаваться не будет ни при каких обстоятельствах. Вопрос только в цене этой победы. Я считаю, что многие поколения украинцев будут ненавидеть Россию и россиян. И россияне будут выплачивать Украине большие средства на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Инфраструктуру можно восстановить. А тысячи простых украинцев, которые никакого отношения не имеют ни к фашистам, ни к военным, которые не нуждались в Российской защите, к сожалению, погибли и их уже никто не вернет. И как оценить человеческие жизни – это, пожалуй, знает только один Путин.

– Может быть, вы запрашивали гуманитарный конвой, учитывая ситуацию в Чернигове?

– Гуманитарным конвоем постоянно пытается заниматься глава военной администрации. Но не было ни одного случая, когда российская сторона подписала нам "зеленый коридор". По крайней мере мне об этом на сегодняшний вечер (16 марта, – ред.) неизвестно.

Поэтому люди едут на свой собственный страх и риск, как говорится, "окольными тропами". Прямого маршрута Чернигов-Киев сегодня не существует. Однако к нам доезжает единичная гуманитарная помощь, и кое-кто из людей доезжает, и так же некоторые автомобили выезжают из города.