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У Чернігівській області зросла кількість загиблих через обстріл окупантів

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Чернігівська область, П'ятниця 21 липня 2023 17:35
У Чернігівській області зросла кількість загиблих через обстріл окупантів Фото: Наслідки удару (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Дмитро Браславський

З-під завалів будинку культури у Чернігівській області, який сьогодні обстріляли окупанти, дістали тіло ще однієї жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"З-під завалів будинку культури дістали тіло другої жінки", - йдеться у повідомленні.

Більше жодної додаткової інформації очільник області не надав.

Обстріл Чернігівської області

Російські війська 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Пізніше Чаус повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки, яка загинула внаслідок цієї атаки.

Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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