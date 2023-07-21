У Чернігівській області зросла кількість загиблих через обстріл окупантів

З-під завалів будинку культури у Чернігівській області, який сьогодні обстріляли окупанти, дістали тіло ще однієї жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"З-під завалів будинку культури дістали тіло другої жінки", - йдеться у повідомленні. Більше жодної додаткової інформації очільник області не надав. Обстріл Чернігівської області Російські війська 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури. Пізніше Чаус повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки, яка загинула внаслідок цієї атаки. Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.