В Черниговской области возросло количество погибших из-за обстрелов оккупантов

Из-под завалов дома культуры в Черниговской области, который сегодня обстреляли оккупанты, достали тело еще одной женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Из-под завалов дома культуры достали тело второй женщины", - говорится в сообщении. Больше никакой дополнительной информации глава области не предоставил. Обстрел Черниговской области Российские войска 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры. Позже Чаус сообщил, что спасатели получили тело женщины, погибшей в результате этой атаки. Детальнее о последствиях очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.