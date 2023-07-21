В Черниговской области возросло количество погибших из-за обстрелов оккупантов
Из-под завалов дома культуры в Черниговской области, который сегодня обстреляли оккупанты, достали тело еще одной женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Из-под завалов дома культуры достали тело второй женщины", - говорится в сообщении.
Больше никакой дополнительной информации глава области не предоставил.
Обстрел Черниговской области
Российские войска 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры.
Позже Чаус сообщил, что спасатели получили тело женщины, погибшей в результате этой атаки.
Детальнее о последствиях очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.
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