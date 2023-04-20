ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігівській області знайшли збитий "Шахед": він не здетонував

Новость на русском →
Чернігівська область, Четвер 20 квітня 2023 12:05
У Чернігівській області знайшли збитий "Шахед": він не здетонував Ілюстративне фото: у Чернігівській області знайшли збитий "Шахед" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 19 квітня, прикордонники виявили збитий російський безпілотник у лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову у коментарі "Суспільному".

Вона повідомила, що дрон днями збили самі ж прикордонники. Але у зв'язку з тим, що боєприпас, який ніс "Шахед", не здетонував, на місце події викликали вибухотехніків.

Потім БПЛА відправили на експертизу, а далі - на утилізацію.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу росіяни вдарили по Україні 26 "Шахедами", 21 з них був збитий силами української ППО.

Окрім того, у Силах оборони зазначили, що окупанти атакували Україну новою партією іранських дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Черниговская область
NEWS
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни