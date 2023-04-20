У Чернігівській області знайшли збитий "Шахед": він не здетонував

У середу, 19 квітня, прикордонники виявили збитий російський безпілотник у лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову у коментарі "Суспільному" .

Вона повідомила, що дрон днями збили самі ж прикордонники. Але у зв'язку з тим, що боєприпас, який ніс "Шахед", не здетонував, на місце події викликали вибухотехніків.

Потім БПЛА відправили на експертизу, а далі - на утилізацію.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу росіяни вдарили по Україні 26 "Шахедами", 21 з них був збитий силами української ППО.

Окрім того, у Силах оборони зазначили, що окупанти атакували Україну новою партією іранських дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.