У Чернігівській області знайшли збитий "Шахед": він не здетонував
У середу, 19 квітня, прикордонники виявили збитий російський безпілотник у лісосмузі поблизу кордону Чернігівської області з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову у коментарі "Суспільному".
Вона повідомила, що дрон днями збили самі ж прикордонники. Але у зв'язку з тим, що боєприпас, який ніс "Шахед", не здетонував, на місце події викликали вибухотехніків.
Потім БПЛА відправили на експертизу, а далі - на утилізацію.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу росіяни вдарили по Україні 26 "Шахедами", 21 з них був збитий силами української ППО.
Окрім того, у Силах оборони зазначили, що окупанти атакували Україну новою партією іранських дронів.
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