У Чернігівській області збували продукцію РФ і фінансували країну-агресора

Як зазначає Нацполіція, співробітники правоохоронних органів викрили схему з виробництва та збуту моторних олив, сировина для яких постачалася з РФ. Усього до групи компаній входило 10 підприємств.

"Представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України. Отримані кошти надходили в бюджет Росії для фінансування військової агресії", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, зазначені підприємства отримували з РФ моторні оливи, інші хімічні речовини і вже в Україні на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар. Отримані кошти направлялися на територію Росії.

"Бенефіціарним власником цих підприємств як на території України, так і великої корпорації на території Росії, є громадянин РФ", - повідомив начальник управління Головного слідчого управління (ГСУ) Юрій Деревяга.

Силовики здійснили 14 обшуків за місцем розташування виробничих потужностей та проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено зразки продукції, документи, цифрові носії та накопичувачі, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності.

Також було з'ясовано, що, крім реалізації продукції, в період окупації Чернігівської області на цих підприємствах дислокувалися російські військові і техніка.

"У рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення і цих обставин", - наголосив начальник ГСУ.

Слідчі наклали арешт на корпоративні права та основні активи головного підприємства та передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.