В Чернігівській області на завтра заплановані аварійні відключення світла

На завтра, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
При цьому поки що невідомо, якими будуть обсяги обмежень. Через це немає точного графіка відключень.
"Єдине, що можемо сказати точно, - тривалість перерв в електропостачанні не перевищуватиме чотирьох годин", - наголошують у "Чернігівобленерго".
Нагадаємо, в Міненерго розповідали, чому іноді електроенергію вимикають не за графіком.
Окрім того, графіки віялових відключень електроенергії для Києва переглянуть, але тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.