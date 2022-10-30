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В Черниговской области на завтра запланированы аварийные отключения света

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Черниговская область, Воскресенье 30 октября 2022 19:31
В Черниговской области на завтра запланированы аварийные отключения света Фото: в Черниговской области на завтра запланированы аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На завтра, 31 октября, в Черниговской области запланированы аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

При этом пока неизвестно, какими будут объемы ограничений. Поэтому нет точного графика отключений.

"Единственное, что можем сказать точно, - продолжительность перерывов в электроснабжении не будет превышать четырех часов", - подчеркивают "Черниговоблэнерго".

Напомним, в Минэнерго рассказывали, почему иногда электроэнергию выключают не по графику.

Кроме того, графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены, но продолжительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

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Черниговская область Электроэнергия
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