В Черниговской области на завтра запланированы аварийные отключения света
На завтра, 31 октября, в Черниговской области запланированы аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
При этом пока неизвестно, какими будут объемы ограничений. Поэтому нет точного графика отключений.
"Единственное, что можем сказать точно, - продолжительность перерывов в электроснабжении не будет превышать четырех часов", - подчеркивают "Черниговоблэнерго".
Напомним, в Минэнерго рассказывали, почему иногда электроэнергию выключают не по графику.
Кроме того, графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены, но продолжительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.
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