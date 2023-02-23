В Чернігівській області зафіксували 20 "прильотів", влучили в цивільний автомобіль

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОК "Північ".

"З 06:50 до 09:00 повідомили про 17 приходів, ймовірно з САУ, в район населеного пункту Михальчина Слобода. Втрат серед особистого складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу знищено цивільний автомобіль. Без жертв", - пише пресслужба.

Також зазначається, що з 09:03 до 09:10 російські окупанти тричі вдарили, ймовірно з міномета 120 мм. Влучання зафіксували в районі населеного пункту Леонівка. Втрат серед особового складу або ж техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - додає ОК "Північ".