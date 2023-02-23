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В Черниговской области зафиксировали 20 "прилетов", попали в гражданский автомобиль

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Четверг 23 февраля 2023 12:40
В Черниговской области зафиксировали 20 "прилетов", попали в гражданский автомобиль Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области. В настоящее время было зафиксировано 20 прилетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК "Північ".

"С 06:50 до 09:00 сообщили о 17 приходах, вероятно из САУ, в район населенного пункта Михальчина Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется. В результате обстрела уничтожен гражданский автомобиль. Без жертв", - пишет пресс-служба.

Также отмечается, что с 09:03 до 09:10 российские оккупанты трижды ударили, вероятно из миномета 120 мм. Попадание зафиксировали в районе населенного пункта Леоновка. Потерь среди личного состава или техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало", - добавляет ОК "Північ".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты, сегодня 23 февраля, обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. К счастью, пострадавших не было, ночь в регионе прошла спокойно.

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