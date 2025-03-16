У Чернігівській області впала російська ракета, а дрони атакували міськраду

У Чернігівській області у неділю, 16 березня, впала російська ракета. Також росіяни атакували дроном міську раду прикордонної Семенівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

Також Чаус повідомив про атаку FPV-дронів на прикордонну Семенівську громаду. Було влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла. Попередньо, без постраждалих.

"Сьогодні під час повітряної тривоги за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета. Імовірно, "Іскандер"", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські окупанти атакували дронами Чернігів. Ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок, було зруйновано два поверхи. Внаслідок атаки виникла пожежа у будинку, на щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, відомо, що під час повторної атаки дронів на Чернігів під обстріл потрапили патрульні.

Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 90 дронів. Сили ППО знищили 47 дронів. Ще 33 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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