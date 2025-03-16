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У Чернігівській області впала російська ракета, а дрони атакували міськраду

Семенівка, Неділя 16 березня 2025 12:46
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У Чернігівській області впала російська ракета, а дрони атакували міськраду Фото: у Чернігівській області впала російська ракета (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігівській області у неділю, 16 березня, впала російська ракета. Також росіяни атакували дроном міську раду прикордонної Семенівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Сьогодні під час повітряної тривоги за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета. Імовірно, "Іскандер"", - зазначив він.

Також Чаус повідомив про атаку FPV-дронів на прикордонну Семенівську громаду. Було влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські окупанти атакували дронами Чернігів. Ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок, було зруйновано два поверхи. Внаслідок атаки виникла пожежа у будинку, на щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, відомо, що під час повторної атаки дронів на Чернігів під обстріл потрапили патрульні.

Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 90 дронів. Сили ППО знищили 47 дронів. Ще 33 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Чернігівська область Війна в Україні Ракети Атака дронів
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