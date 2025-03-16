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В Черниговской области упала российская ракета, а дроны атаковали горсовет

Семеновка, Воскресенье 16 марта 2025 12:46
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В Черниговской области упала российская ракета, а дроны атаковали горсовет Фото: в Черниговской области упала российская ракета (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Юрченко

В Черниговской области в воскресенье, 16 марта, упала российская ракета. Также россияне атаковали дроном городской совет приграничной Семеновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Сегодня во время воздушной тревоги за пределами населенного пункта Семеновской громады упала вражеская баллистическая ракета. Предположительно, "Искандер"", - отметил он.

Также Чаус сообщил об атаке FPV-дронов на пограничную Семеновскую громаду. Было попадание в здание городского совета. В населенном пункте частично нет света, предварительно, без пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 марта российские оккупанты атаковали дронами Чернигов. Вражеский беспилотник попал в пятиэтажный дом, было разрушено два этажа. В результате атаки возник пожар в доме, к счастью, никто не пострадал.

Кроме того, известно, что во время повторной атаки дронов на Чернигов под обстрел попали патрульные.

Всего этой ночью Россия запустила по Украине 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 47 дронов. Еще 33 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

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