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В Чернігові "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку

Чернігів, Субота 15 березня 2025 22:29
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В Чернігові "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку Фото: в Чернігові "Шахед" влучив в будинок (t.me/bryzynskyi)
Автор: Каріна Левицька

В Чернігові ворожий "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку. В результаті російської атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

В Чернігові стався вибух, спричинений влучанням російського "Шахеда" в п'ятиповерховий будинок. Начальник Чернігівської МВА зауважив, що інформація про пошкодження та кількість постраждалих наразі уточнюється.

За його словами, на місці вибуху виникла пожежа, рятувальні служби оперативно розпочали роботу.

"Влучання в пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху зафіксовано пожежу", - наголосив він.

Брижинський підкреслив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Оновлено о 22:35.

Начальник Чернігівської МВА повідомив, що влучання "Шахедів" наразі зафіксовано у двох районах міста.

"Один "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив дав приватні будинки", - пояснив він.

В Чернігові &quot;Шахед&quot; влучив в пʼятиповерхівкуФото: влучання "Шахедів" зафіксовано у двох районах Чернігова (t.me/bryzynskyi)

Зауважимо, що раніше сьогодні, 15 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксують у низці регіонів країни, зокрема і в напрямку Чернігова.

Детальніше про рух ворожих безпілотників можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували Чернігів. Внаслідок атаки було зокрема зафіксовано влучання у будівлю та загорілось авто.

Загалом в ніч на 15 березня, російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети та майже 200 ударних безпілотників.

Станом на 8:30 сили ППО збили більше половини ворожих дронів, а ще близько 40 безпілотників-імітаторів РФ - були локаційно втрачені.

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