В Чернігові "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку

В Чернігові ворожий "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку. В результаті російської атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Фото: влучання "Шахедів" зафіксовано у двох районах Чернігова (t.me/bryzynskyi)

"Один "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив дав приватні будинки", - пояснив він.

Начальник Чернігівської МВА повідомив, що влучання "Шахедів" наразі зафіксовано у двох районах міста.

Брижинський підкреслив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Влучання в пʼятиповерховий будинок. На місці вибуху зафіксовано пожежу", - наголосив він.

За його словами, на місці вибуху виникла пожежа, рятувальні служби оперативно розпочали роботу.

В Чернігові стався вибух, спричинений влучанням російського "Шахеда" в п'ятиповерховий будинок. Начальник Чернігівської МВА зауважив, що інформація про пошкодження та кількість постраждалих наразі уточнюється.

Зауважимо, що раніше сьогодні, 15 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксують у низці регіонів країни, зокрема і в напрямку Чернігова.

Детальніше про рух ворожих безпілотників можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували Чернігів. Внаслідок атаки було зокрема зафіксовано влучання у будівлю та загорілось авто.

Загалом в ніч на 15 березня, російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети та майже 200 ударних безпілотників.

Станом на 8:30 сили ППО збили більше половини ворожих дронів, а ще близько 40 безпілотників-імітаторів РФ - були локаційно втрачені.

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