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В Чернігівській області внаслідок пожежі сухої трави загинула людина

Фото: в Чернігівській області внаслідок пожежі сухої трави загинула людина (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 24 серпня, поблизу села Анисів Чернігівського району сталась пожежа сухої травми. Внаслідок неї загинув 87-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Як пише пресслужба, протягом доби вогнеборці ліквідували 6 пожеж на території регіону. 

"Трагічний випадок стався поблизу села Анисів Чернігівського району. Внаслідок пожежі сухої трави на площі 1 га 87-річний чоловік отримав термічні опіки 100% тіла та був госпіталізований до лікарні, де пізніше помер", - додає ДСНС. 

Ще одна пожежа трапилась в селі Пархимів. Внаслідок неї 60-річна жінка отримала опіки 40% тіла. Її госпіталізували. 

ДСНС попереджає 

"Кожне загорання сухої трави може стати причиною не лише масштабної пожежі, але й, в першу чергу, нести загрозу для  здоров’я та життя людей", - пише ДСНС. 

Цивільних закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, аби уникнути трагічних наслідків. 

Варто додати, що в Україні заборонено спалювати сміття, а також сухе листя чи траву. За підпал передбачена адміністративна відповідальність, а також штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень, а для посадових осіб - від 15000 до 21000 гривень.

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Черниговская область