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Спалювання сухої трави: українцям нагадали про штрафи

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Україна, Субота 06 травня 2023 09:15
Спалювання сухої трави: українцям нагадали про штрафи Фото: рятувальники закликають українців не спалювати суху траву (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники просять громадян не спалювати суху траву та листя. За підпал сміття чи сухостою українцям загрожує штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Спалювати сміття та сухе листя чи траву в Україні заборонено. За підпал передбачена адміністративна відповідальність, а також штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень, а для посадових осіб - від 15000 до 21000 гривень.

Також рятувальники закликають не порушувати пожежну безпеку в лісі. За це також передбачила адмінвідповідальність і штраф у межах від 1530 до 4590 гривень.

Крім того, українцям нагадали, що пожежа у лісі чи підпал сухостою може призвести до знищення екосистеми, загибелі тварин.

Замість спалювання українцям радять компостування сухостою або вивіз на спеціальне звалище комунальними службами.

Нагадаємо, раніше у ДСНС пояснили, де найчастіше зустрічаються мінометні міни, і як від них захиститися.

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