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В Черниговской области в результате пожара сухой травы погиб человек

Фото: в Черниговской области в результате пожара сухой травы погиб человек (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 24 августа, вблизи села Анисов Черниговского района произошел пожар сухой травмы. В результате нее погиб 87-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Как пишет пресс-служба, в течение суток пожарные ликвидировали 6 пожаров на территории региона.

"Трагический случай произошел вблизи села Анисов Черниговского района. В результате пожара сухой травы на площади 1 га 87-летний мужчина получил термические ожоги 100% тела и был госпитализирован в больницу, где позже скончался", - добавляет ГСЧС.

Еще один пожар произошел в селе Пархимов. В результате 60-летняя женщина получила ожоги 40% тела. Ее госпитализировали.

ГСЧП предупреждает

"Каждое возгорание сухой травы может стать причиной не только масштабного пожара, но и в первую очередь нести угрозу для здоровья и жизни людей", - пишет ГСЧС.

Гражданских призывают соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагических последствий.

Стоит добавить, что в Украине запрещено сжигать мусор, а также сухие листья или траву. За поджог предусмотрена административная ответственность, а также штраф в размере от 3060 до 6120 гривен, а для должностных лиц - от 15000 до 21000 гривен.

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Черниговская область