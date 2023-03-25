В Чернігівській області виявили жінку, яка підтримувала злочини армії РФ

Мешканка Прилуцького району Чернігівської області в соціальних мережах підтримувала злочини армії РФ. Правоохоронці виявили її та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Жінці повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

"Жінка, використовуючи власний обліковий запис у соціальній мережі "Однокласники", поширювала дописи, де йшлося про підтримку захоплення територій нашої країни та "подвиги" російських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що жителька Івано-Франківська в соціальних мережах підтримувала армію РФ та виправдовувала її дії. Правоохоронці виявили її та оголосили про підозру.

В Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.

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