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В Черниговской области обнаружили женщину, поддерживавшую преступления армии РФ

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Черниговская область, Суббота 25 марта 2023 18:25
В Черниговской области обнаружили женщину, поддерживавшую преступления армии РФ Фото: В Черниговской области обнаружили женщину, поддерживавшую преступления армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Прилукского района Черниговской области в социальных сетях поддерживала преступления армии РФ. Правоохранители обнаружили ее и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Женщина, используя собственную учетную запись в социальной сети "Одноклассники", распространяла сообщения, где речь шла о поддержке захвата территорий нашей страны и "подвигах" российских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключением судебной лингвистической экспертизы подтверждено наличие в опубликованных материалах оправдания действий армии РФ.

Женщине сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что жительница Ивано-Франковска в социальных сетях поддерживала армию РФ и оправдывала ее действия. Правоохранители обнаружили ее и объявили о подозрении.

В Украине к 9 и 10 годам заключения приговорены двое боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.

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