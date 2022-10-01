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В Чернігівській області виявили схрон з броньованою технікою та боєприпасами (фото)

Фото: схрон з броньованою технікою та боєприпасами знайшли біля Прилук (facebook.com/ngunorth)
Автор: Наталія Гурковська

Біля Прилук Чернігівської області бійці Нацгвардії знайшли приховану броньовану техніку та набої. Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

"Військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Служби безпеки України та представниками інших силових структур під час проведення контрдиверсійних заходів виявили приховані гранати, набої та броньовану техніку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вдалося виявити приховані гранати Ф-1, міни ТМ-62 та патрони 7,62.

"Також на території знаходились декілька одиниць броньованої техніки: БТР-82, БТР-80 та частково броньований автомобіль "Урал". Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон Прилуцької громади", - додають в Нацгвардії.

Як повідомлялось, українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку.

Нагадаємо, в Чернігівській області правоохоронці відшукали схрон зброї, яка була розташована близько до кордонів з Білоруссю.

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