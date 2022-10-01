ЗСУ захопили ще кілька одиниць ворожої техніки біля Святогірська (відео)
Українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 і БТР-82. Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують і поставлять до строю українського війська", - йдеться у повідомленні.
Довідка. БТР-82 - відносно новий російський бронетранспортер, що є глибокою модернізацією БТР-80. Було прийнято на озброєння армії РФ в 2013 році. Цей БТР озброєний 14,5-мм кулеметом або скорострільною гарматою 30-мм 2А72. Є протиосколковий захист у вигляді спеціальних накладок на внутрішній поверхні корпусу, а також підвищена стійкість.
Нагадаємо, контрнаступ Сил оборони України на півдні та сході ознаменувався великою кількістю трофеїв. Настільки, що навіть за мінімальними оцінками Росія вибилася в лідери з "постачання" важкої техніки та зброї для української армії.
Раніше ми писали, що українські війська "затрофеїли" рідкісний російський командно-спостережний комплекс "Канонада".
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