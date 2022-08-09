У границы с Беларусью нашли схрон вражеского оружия

В Черниговской области правоохранители отыскали схрон оружия, который был расположено близко к границам с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины .

По данным правоохранителей, отрабатывая местность вблизи границ с Беларусью, было найдено вражеское оружие. В Репкинской общине, в лесополосе был найден деревянный ящик, в котором было следующее оружие:

более 1600 патронов калибра 5,45 миллиметра

одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22

одну реактивную противотанковую гранату РПГ-26

корпус гранаты Ф-1 без запала

три корпуса гранат РГД-5 без запала

один подствольный гранатомет ГП-25

Также в тайнике нашли две противотанковые мины и форму военных РФ. Изъятое оружие проверят на исправность и передадут на нужды ВСУ.