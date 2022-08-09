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У границы с Беларусью нашли схрон вражеского оружия

Новина українською →
Украина, Вторник 09 августа 2022 21:57
У границы с Беларусью нашли схрон вражеского оружия Фото: у границы с Беларусью нашли схрон вражеского оружия (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Черниговской области правоохранители отыскали схрон оружия, который был расположено близко к границам с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

По данным правоохранителей, отрабатывая местность вблизи границ с Беларусью, было найдено вражеское оружие. В Репкинской общине, в лесополосе был найден деревянный ящик, в котором было следующее оружие:

  • более 1600 патронов калибра 5,45 миллиметра
  • одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22
  • одну реактивную противотанковую гранату РПГ-26
  • корпус гранаты Ф-1 без запала
  • три корпуса гранат РГД-5 без запала
  • один подствольный гранатомет ГП-25

Также в тайнике нашли две противотанковые мины и форму военных РФ. Изъятое оружие проверят на исправность и передадут на нужды ВСУ.

Напомним, что ранее в Черниговской области пограничники уже находили русское оружие.

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