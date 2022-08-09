У границы с Беларусью нашли схрон вражеского оружия
Фото: у границы с Беларусью нашли схрон вражеского оружия (dpsu.gov.ua)
В Черниговской области правоохранители отыскали схрон оружия, который был расположено близко к границам с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
По данным правоохранителей, отрабатывая местность вблизи границ с Беларусью, было найдено вражеское оружие. В Репкинской общине, в лесополосе был найден деревянный ящик, в котором было следующее оружие:
- более 1600 патронов калибра 5,45 миллиметра
- одну реактивную противотанковую гранату РПГ-22
- одну реактивную противотанковую гранату РПГ-26
- корпус гранаты Ф-1 без запала
- три корпуса гранат РГД-5 без запала
- один подствольный гранатомет ГП-25
Также в тайнике нашли две противотанковые мины и форму военных РФ. Изъятое оружие проверят на исправность и передадут на нужды ВСУ.
Напомним, что ранее в Черниговской области пограничники уже находили русское оружие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.