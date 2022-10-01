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В Черниговской области обнаружили схрон с бронированной техникой и боеприпасами (фото)

Фото: схрон с бронированной техникой и боеприпасами нашли возле Прилук (facebook.com/ngunorth)
Автор: Наталия Гурковская

Возле Прилук Черниговской области бойцы Нацгвардии нашли спрятанную бронированную технику и патроны. Схрон находился на территории одной из промышленных зон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины и представителями других силовых структур во время проведения контрдиверсионных мероприятий обнаружили спрятанные гранаты, патроны и бронированную технику", - говорится в сообщении.

В частности, удалось обнаружить спрятанные гранаты Ф-1, мины ТМ-62 и патроны 7,62.

"Также на территории находились несколько единиц бронированной техники: БТР-82, БТР-80 и частично бронированный автомобиль "Урал". Укрытие находилось на территории одной из промышленных зон Прилукской общины", - добавляют в Нацгвардии.

Как сообщалось, украинские пограничники захватили российские БМП-2 и БТР-2 на Святогорском направлении.

Напомним, в Черниговской области правоохранители нашли схрон оружия, расположенного близко к границам с Беларусью.

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