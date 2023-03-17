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В Черниговской области трактор подорвался на взрывчатке

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Черниговская область, Пятница 17 марта 2023 14:06
В Черниговской области трактор подорвался на взрывчатке Иллюстративное фото: в Черниговской области трактор подорвался на взрывчатке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 17 марта, в Ивановской общине Черниговской области трактор подорвался на взрывном устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня около 10 утра на взрывном устройстве подорвался трактор! Вероятно, это была противотанковая мина, рядом обнаружили еще одну", - написал он.

Чаус отметил, что в области уже обнаружили и обезвредили более 50 тысяч взрывоопасных предметов. Однако, учитывая, что оккупанты были на 2/3 территории области, таких "сюрпризов" еще много.

Он призывает украинцев быть бдительными, не съезжать с дороги; не передвигаться по необследованной территории, особенно если на ней велись бои.

Напомним, несколько дней назад тракторист подорвался на российской мине в Харьковской области.

К тому же пиротехники ГСЧС подорвались на вражеской мине в Херсонской области.

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Черниговская область
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