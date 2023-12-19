У Чернігівській області спалахнув приватний будинок: є загиблі, серед них двоє дітей

"Займання сталося у житловому будинку в селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години. На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження.

Фото: Наслідки пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Причина та обставини трагедії наразі встановлюються", - додали у ДСНС.

Випадки пожеж в Україні

Нещодавно повідомлялося, що столичні рятувальники сьогодні 15 грудня ліквідували пожежу на будівництві в Дарницькому районі.

Також у Харкові через пожежу в ліфті дев'ятиповерхівки загинула людина у вівторок, 12 грудня. Попередньо, несправність ліфта навряд чи стала причиною НП.