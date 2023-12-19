В Черниговской области вспыхнул частный дом: есть погибшие, среди них двое детей

"Возгорание произошло в жилом доме в селе Гмырянка Ичнянской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидировать пожар удалось в течение около часа. На месте происшествия обнаружены тела матери 2000 года рождения и двух мальчиков 2019 и 2020 годов рождения.

Фото: Последствия пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются", - добавили в ГСЧС.

Случаи пожаров в Украине

Недавно сообщалось, что столичные спасатели 15 декабря ликвидировали пожар на строительстве в Дарницком районе.

Также в Харькове из-за пожара в лифте девятиэтажки погиб человек во вторник, 12 декабря. Предварительно неисправность лифта вряд ли стала причиной ЧП.