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В одному з районів Києва горіло будівництво (фото)

Київ, П'ятниця 15 грудня 2023 16:47
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В одному з районів Києва горіло будівництво (фото) Фото: в Києві сталась пожежа на будівництві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Столичні рятувальники сьогодні, 15 грудня, ліквідували пожежу на будівництві в Дарницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вдень у Дарницькому районі сталося займання допоміжної споруди на території будівництва. Під час гасіння винесено газовий балон", - повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, пожежу на площі 30 кв.м вдалось ліквідувати менш ніж за годину.

"Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", - додали в службі.

Пожежі у столиці

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Також нещодавно у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.

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