У Харкові через пожежу в ліфті загинула людина: у мерії назвали можливі причини

У Харківі через пожежу в ліфті дев'ятиповерхівки загинула людина у вівторок, 12 грудня. Попередньо, несправність ліфта навряд чи спричинила НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Харківській області, Facebook директора Департаменту зв'язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міської ради Юрія Сидоренка.

Обставини пожежі

Як розповіли рятувальники, пожежа сталася 12 грудня у житловому 9-типоверховому будинку на вул. Сергія Грицевця в Харкові.

"Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі біля 8 кв.м. Тіло людини знаходилось всередині палаючого ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються", - констатують в ДСНС Харківської області.

Як додають пожежники, через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців. Ліквідували пожежу о 06:55.

Що кажуть в мерії

Як зазначив директор Департаменту зв'язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міської ради Юрій Сидоренко, попередньо навряд чи несправність ліфту стала причиною НП.

"Попередньо, як стверджують фахівці, не схоже на те, що причиною загоряння стала технічна несправність ліфта. За деякими ознаками треба, скоріше, говорити про те, що епіцентр пожежі був саме в кабіні", - зазначив він.

Водночас, був то навмисний підпал кримінального характеру, чи необережне поводження з вогнем - на ці питання, за словами Сидоренка, відповість слідство.

Як повідомлялося, у жовтні в Харкові сталася пожежа в одному із супермаркетів міста.

А у серпні минулого року у Харкові загорілася будівля промислового підприємства у Новобаварському районі.