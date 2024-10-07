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У Чернігівській області сапери вилучили частину російської ракети Х-59 (відео)

Ілюстративне фото: усапер ДСНС (t.me/dsns.telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернігівській області сапери вилучили та знешкодили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, залишки вибухонебезпечного предмета було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали.

Рятувальники нагадали, що у разі виявлення залишків боєприпасів - у жодному разі не можна торкатися до них, а потрібно повідомляти на номер "101".

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети Х-59. Вона містила 300 кг вибухівки.

Також днями у Сумській області вибухотехніки знешкодили 250-кілограмову російську авіабомбу ФАБ-250 і бойову частину збитого ударного безпілотника "Герань-2".

А вчора у Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда".

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Чернігівська областьДСНСВійна в УкраїніРакети