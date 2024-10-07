У Чернігівській області сапери вилучили частину російської ракети Х-59 (відео)

Як зазначили у ДСНС, залишки вибухонебезпечного предмета було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали.

Рятувальники нагадали, що у разі виявлення залишків боєприпасів - у жодному разі не можна торкатися до них, а потрібно повідомляти на номер "101".