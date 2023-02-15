У Чернігівській області призначили нового керівника прокуратури

Зазначається, що Гущесов тривалий час працює в органах прокуратури, зокрема на керівних посадах. У нього є достатній досвід, знаннями та вольові якості для виконання покладених на нього обов’язків.

"Чернігівщина достойно витримала навалу ворога і наразі перебуває під постійними обстрілами. Під час активних бойових дій прокурори Чернігівщини забезпечили безперервність виконання функцій органів прокуратур", - сказав Хоменко.

Він озвучив проблемні напрями та окреслив першочергові завдання для Гущесова. Хоменко також наголосив на необхідності злагодженої та ефективної роботи правоохоронних органів та органів прокуратури при здійсненні документування та розслідування воєнних злочинів Росії.

Новий прокурор вже зустрівся з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом. Вони обговорили точки взаємодії та ефективний захист прав, свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави на території області.

Чаус підкреслив, що розслідування воєнних злочинів важливе для покарання нашого зовнішнього ворога. У той час як розслідування корупційних правопорушень у воєнний час важливе для очищення України зсередини.

Повідомляється, що Гущесов закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 2000 року - в органах прокуратури. Він рацював на посадах всіх рівнів - від слідчого, начальника відділу і управління прокуратур Києва та області до начальника Департаменту Офісу генпрокурора.