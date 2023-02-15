В Черниговской области назначили нового руководителя прокуратуры

Отмечается, что Гущесов длительное время работает в органах прокуратуры, в том числе на руководящих должностях. У него есть достаточный опыт, знания и волевые качества для выполнения возложенных на него обязанностей.

"Черниговская область достойно выдержала нашествие врага и находится под постоянными обстрелами. Во время активных боевых действий прокуроры Черниговской области обеспечили непрерывность выполнения функций органов прокуратур", - сказал Хоменко.

Он озвучил проблемные направления и очертил первоочередные задачи Гущесова. Хоменко также отметил необходимость слаженной и эффективной работы правоохранительных органов и органов прокуратуры при осуществлении документирования и расследования военных преступлений России.

Новый прокурор уже встретился с главой Черниговской ОВ Вячеславом Чаусом. Они обсудили точки взаимодействия и эффективную защиту прав, свобод человека, общих интересов общества и государства на территории области.

Чаус подчеркнул, что расследование военных преступлений важно для наказания нашего внешнего врага. В то время как расследование коррупционных правонарушений в военное время важно для очищения Украины изнутри.

Сообщается, что Гущесов окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. С 2000 года - в органах прокуратуры. Он работал на должностях всех уровней - от следователя, начальника отдела и управления прокуратур Киева и области до начальника Департамента Офиса генпрокурора.