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В Черниговской области назначили нового руководителя прокуратуры

Фото: в Черниговской области назначили нового руководителя прокуратуры (gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Новым руководителем Черниговской областной прокуратуры стал Станислав Гущесов. Сегодня первый заместитель генпрокурора Алексей Хоменко представил его коллективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что Гущесов длительное время работает в органах прокуратуры, в том числе на руководящих должностях. У него есть достаточный опыт, знания и волевые качества для выполнения возложенных на него обязанностей.

"Черниговская область достойно выдержала нашествие врага и находится под постоянными обстрелами. Во время активных боевых действий прокуроры Черниговской области обеспечили непрерывность выполнения функций органов прокуратур", - сказал Хоменко.

Он озвучил проблемные направления и очертил первоочередные задачи Гущесова. Хоменко также отметил необходимость слаженной и эффективной работы правоохранительных органов и органов прокуратуры при осуществлении документирования и расследования военных преступлений России.

Новый прокурор уже встретился с главой Черниговской ОВ Вячеславом Чаусом. Они обсудили точки взаимодействия и эффективную защиту прав, свобод человека, общих интересов общества и государства на территории области.

Чаус подчеркнул, что расследование военных преступлений важно для наказания нашего внешнего врага. В то время как расследование коррупционных правонарушений в военное время важно для очищения Украины изнутри.

Сообщается, что Гущесов окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. С 2000 года - в органах прокуратуры. Он работал на должностях всех уровней - от следователя, начальника отдела и управления прокуратур Киева и области до начальника Департамента Офиса генпрокурора.

Как сообщалось ранее, мэра Чернигова Владислава Атрошенко лишили права занимать должность городского головы в течение года.

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ПрокуратураЧерниговская область