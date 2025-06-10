У Чернігівській області після атаки дронів виявили небезпечні боєприпаси

У Прилуцькому районі Чернігівської області після атаки російських дронів виявили небезпечні боєприпаси. Вони можуть використовуватися ворогом для ураження цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Поліція закликає громадян: якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112.

"Вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий", - зазначили правоохоронці.

На фото показано, як може виглядати цей вибухонебезпечний предмет. Він схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.

"Обов’язково попередьте близьких та у разі виявлення таких боєприпасів - негайно викликайте екстрені служби", - закликали у поліції.