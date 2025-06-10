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У Чернігівській області після атаки дронів виявили небезпечні боєприпаси

Чернігівська область, Вівторок 10 червня 2025 17:14
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У Чернігівській області після атаки дронів виявили небезпечні боєприпаси Фото: у Чернігівській області після атаки дронів виявили небезпечні боєприпаси (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Прилуцькому районі Чернігівської області після атаки російських дронів виявили небезпечні боєприпаси. Вони можуть використовуватися ворогом для ураження цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Поліція закликає громадян: якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112.

"Вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий", - зазначили правоохоронці.

У Чернігівській області після атаки дронів виявили небезпечні боєприпаси

На фото показано, як може виглядати цей вибухонебезпечний предмет. Він схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.

"Обов’язково попередьте близьких та у разі виявлення таких боєприпасів - негайно викликайте екстрені служби", - закликали у поліції.

Обстріл України 10 червня

Нагадаємо, в ніч на 10 червня Росія вкотре здійснила масований ракетно-безпілотний обстріл українських міст, зокрема Києва та Одеси. Ворог застосував сотні дронів-камікадзе та балістичних ракет, спрямованих на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

За даними Повітряних сил, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО. Силам ППО вдалося знищити 284 дрони.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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