У Чернігівській області після атаки дронів виявили небезпечні боєприпаси
У Прилуцькому районі Чернігівської області після атаки російських дронів виявили небезпечні боєприпаси. Вони можуть використовуватися ворогом для ураження цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Поліція закликає громадян: якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112.
"Вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий", - зазначили правоохоронці.
На фото показано, як може виглядати цей вибухонебезпечний предмет. Він схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.
"Обов’язково попередьте близьких та у разі виявлення таких боєприпасів - негайно викликайте екстрені служби", - закликали у поліції.
Обстріл України 10 червня
Нагадаємо, в ніч на 10 червня Росія вкотре здійснила масований ракетно-безпілотний обстріл українських міст, зокрема Києва та Одеси. Ворог застосував сотні дронів-камікадзе та балістичних ракет, спрямованих на цивільну інфраструктуру та житлові райони.
За даними Повітряних сил, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО. Силам ППО вдалося знищити 284 дрони.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.
Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.
Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.
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