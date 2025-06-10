В Черниговской области после атаки дронов обнаружили опасные боеприпасы после атаки дронов
В Прилуцком районе Черниговской области после атаки российских дронов обнаружили опасные боеприпасы. Они могут использоваться врагом для поражения гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
Полиция призывает граждан: если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112.
"Взрывоопасные предметы могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны. Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно", - отметили правоохранители.
На фото показано, как может выглядеть этот взрывоопасный предмет. Он похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.
"Обязательно предупредите близких и в случае обнаружения таких боеприпасов - немедленно вызывайте экстренные службы", - призвали в полиции.
Обстрел Украины 10 июня
Напомним, в ночь на 10 июня Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-беспилотный обстрел украинских городов, в частности Киева и Одессы. Враг применил сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет, направленных на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.
По данным Воздушных сил, атака продолжалась с 20:00 9 июня и включала массированное использование "Шахедов", которыми противник пытался истощить украинскую ПВО. Силам ПВО удалось уничтожить 284 дрона.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 различных точках.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из самых больших ударов по Киеву.
Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.
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