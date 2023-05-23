У Чернігівській області двоє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий

У вівторок, 23 травня, у Чернігівській області двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, одна особа загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса.

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Чаус додав, що, за попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

"Сьогодні неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 17 травня поблизу Малої Олександрівки (Херсонська область) чоловік підірвався на російській міні.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області п'ятеро мирних жителів підірвалися на російській вибухівці. Постраждалі загинули.

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